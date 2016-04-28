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#ليلة_الأبطال بالفيديو – اللعنة مستمرة.. أتليتكو يخطف بايرن ميونيخ

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – اللعنة مستمرة.. أتليتكو يخطف بايرن ميونيخ #ليلة_الأبطال بالفيديو – اللعنة مستمرة.. أتليتكو يخطف بايرن ميونيخ

حقق أتليتكو مدريد انتصارا ثمينا على حساب ضيفه بايرن ميونيخ بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستضاف الأتليتي منافسه بايرن يوم الأربعاء بملعب فيسنتي كالديرون وذلك قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل بملعب أليانز آرينا.

واستمرت لعنة بايرن ميونيخ حيث تعد هذه هي المباراة الثامنة على التوالي التي يخوضها الفريق البافاري في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه ويفشل في تحقيق الفوز خلالها، فتعادل أربع مرات وهُزم في مثلها.

ويرجع آخر فوز لبايرن خارج ملعبه في مباراة إقصائية إلى مواجهة أرسنال في دور الـ16 من البطولة في عام 2014.

سجل هدف المباراة الوحيد ساؤول نيجويز في الدقيقة 11 بعدما انطلق بالكرة مراوغا ثلاثة لاعبين من بايرن قبل أن يسدد بيسراه في أقصى الزاوية ليمنى ليفشل مانويل نوير في التصدي لتصويبته.

بعد الهدف المباغت من قبل الفريق الإسباني ضغط نظيره الألماني بقوة بغية تسجيل هدف التعادل، ولكن كعادة أتليتكو فكان من الصعب على الفريق البافاري اختراق خط دفاعه.

وكاد دوجلاس كوستا أن يسجل هدف تعديل النتيجة بعدما سدد كرة مباغتة مباشرة على مرمى أتليتكو بدلا من إرسالها عرضية، لكن تصويبته ارتطمت بشباك مرمى الأتليتي من الخارج.

وبعد ذلك طالب فيليب لام الحصول على ركلة جزاء بعدما سدد كرة وارتطمت بيد أوجستو فيرنانديز لكن الحكم مارتن كلاتنبيرج لم يأمر باحتساب أي شيء.

وفي الشوط الثاني كاد ديفيد ألابا أن يعدل النتيجة بعدما سدد كرة صاروخية بيسراه لكن تصويبته ارتطمت بعارضة مرمى أتليتكو مدريد.

ورد أتليتكو بهجمة مرتدة سريعة حيث انطلق أنطوان جريزمان ومرر الكرة لفيرناندو توريس الذي راوغ ديفيد ألابا قبل أن يسدد، ولكن تصويبته ارتطمت بالقائم.

وارتدت الكرة لكوكي الذي سدد مباشرة لكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ تصدى للتصويبة.

حاول بايرن إدراك التعادل بأي طريقة لكن صمود دفاع الأتليتي حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد.

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فيديو اليوم السابع

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