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#ليلة_الأبطال - فيلبي لويس: كانت أصعب مباريات حياتي

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#ليلة_الأبطال - فيلبي لويس: كانت أصعب مباريات حياتي #ليلة_الأبطال - فيلبي لويس: كانت أصعب مباريات حياتي

يرى فيليبي لويس مدافع أتليتكو مدريد أن مباراة بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي أصعب مباريات حياته.

وخطف أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على بايرن ميونيخ رغم استحواذ الأخير على الكرة بنسبة وصلت إلى 69%.

وقال لويس عقب المباراة: "بايرن يمتلك قوة هجومية مهولة، كانوا يتحركون بكثافة خلف الدفاع ويسددون بقوة من الخارج. كنا نعلم هذا وحاولنا التماسك دفاعيا".

وأضاف "المباراة كانت صعبة جدا ومن أصعب مباريات حياتي.. لم نكن نتصور أنها ستكون هكذا، تفادينا كل شيء سيء وخرجنا فائزين".

ويلعب أتليتكو مدريد مع بايرن في ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء المقبل.

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