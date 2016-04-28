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#ليلة_الأبطال - جوارديولا: ساؤول يستحق التحية.. واللعب هنا صعب جدا

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#ليلة_الأبطال - جوارديولا: ساؤول يستحق التحية.. واللعب هنا صعب جدا #ليلة_الأبطال - جوارديولا: ساؤول يستحق التحية.. واللعب هنا صعب جدا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بهدف ساؤول نيجويز جناح أتليتكو مدريد وصاحب هدف خسارة فريقه على ملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واخترق ساؤول أربعة مدافعين من بايرن ميونيخ وسدد بيساره مسجلا هدفا رائعا انتهى به مواجهة الفريقين.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "أهدرنا ربع ساعة بشكل سيء وبطيء في البداية ونجح أتليتكو في استغلال ذلك بتسجيل الهدف الأول".

وأضاف "عدنا بعد ذلك وأنهينا الشوط الأول والثاني بشكل قوي وكنا أقرب للتسجيل لكن لم نستغل الفرص رغم صعوبة اللعب على هذا الملعب".

وتابع "أتليتكو تماسك دفاعيا واعتمدنا على القدرات الفردية للاعبينا لكنهم استحقوا الفوز وبشكل عام أنا راض عن المباراة".

وعن هدف ساؤول واختراق دفاعه قال: "أعتقد أن ساؤول يستحق التحية، لاعب يملك إمكانات رائعة ونجح في تسجيل هدفا جميلا".

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فيديو اليوم السابع