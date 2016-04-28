الجبلاية: مباراة الأهلى والحدود لن تقام فى القاهرة.. والاسكندرية والسويس الأقرب

أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الأمن رفض اقامة مباراة الأهلى وحرس الحدود، يوم السبت المقبل فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر ، فى القاهرة بشكل نهائى.

أوضح سويلم، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أن مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، ستقام فى القاهرة، إلا أن لقاء المارد الأحمر، والحرس لم يتم تحديد ملعبه حتى الآن، بعد رفض الأمن خوض اللقاء فى القاهرة، مؤكداً أن محافظتى الإسكندرية والسويس الأقرب لاستضافة المباراة، وجارى تحديد الملعب.

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