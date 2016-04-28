"التموين": توريد 129 ألف طن فى أول 13 يوم من بدء استلام محصول القمح

أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد منذ 13 يوماً وحتى أمس الأربعاء، إلى حوالى 129 ألف طن، وذلك فى كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفض توريد ما يقرب من 5 آلاف و839 جوال قمح حتى الآن نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ومنها أقماح قديمة من إنتاج السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة فى كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين الموردين، وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الأقماح، مشيراً إلى أنه جارى استلام جميع الأقماح المحلية من المزارعين وأنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن قمح هذا العام من المزارعين.

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