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لجنة بمحافظة أسوان تكتشف عدم توافر عوامل الأمان في مزلقان الأعقاب

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لجنة بمحافظة أسوان تكتشف عدم توافر عوامل الأمان في مزلقان الأعقاب لجنة بمحافظة أسوان تكتشف عدم توافر عوامل الأمان في مزلقان الأعقاب
طلب محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي من مدير المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بإدراج مزلقان الأعقاب قبلي بمركز أسوان ضمن خطة تطوير المزلقانات، ذلك عقب إخطاره بعدم توافر عوامل الأمان فى مزلقان الأعقاب بأسوان.

جاء ذلك بعد أن تفقدت لجنة ميدانية من محافظة أسوان لمزلقان الأعقاب وتبين لها أنه غير مجهز بمنظومة العمل الإلكترونى وأن آلية فتح وغلق المزلقان تتم من خلال أسلوب بدائى يهدد أرواح وسلامة المارين عليه من أهالى القرية .

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