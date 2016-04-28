بالفيديو. والد الشاب المصرى"قتيل لندن" يروى تفاصيل حادث مقتل نجله

حصلت اليوم السابع على فيديو حصرى لوالد الشاب المصرى الذى لقى مصرعه حرقاً فى ظروف غامضة بإحدى جراجات لندن وكان مجموعة من المصريين المقيمين فى لندن قد توجهوا لمنزل والد الشاب شريف حبيب لمؤازرته وتقديم واجب العزاء له.

وعلمت اليوم السابع، أن وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم عبيد قامت بزيارة أسرة شريف، كما قام السفري ناصر كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة بزيارة الاسرة ومتابعة الموضوع بشكل شخصى.

وقال والد شريف وهو فى حالة بكاء "إحنا عظماء بوطنيتنا وقولوبنا، وإحنا محترمين وانا بشكر اللى حضروا لان شريف دا ابنكم كلكم، مضيفا: انا عاوز أقولكم أنا سميته شريف عادل حبيب ليه .. انا سميته كده عشان هو شريف فعلا وطلع زى اسمه وعادل وبيحب الناس كلها هو لسه مهندس بكالوريوس هندسة لسه مفرحش بشبابه، والسفارة معايا طول النهار ومحدش مقصر".

وتجمع بعض المصريين أمام منزل الشاب شريف عادل حبيب بمنطقة acton حاملين الشموع وهم مصطفى رجب رئيس الجالية المصرية بلندن والدكتور جلال اسماعيل وماجدة صقر وهدى صليب وايمان الفيومى وسعيد عيطة ومحمد علاء وطارق شعبان.