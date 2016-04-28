"التموين": وصول 12 ألف طن زيت طعام من أوكرانيا لصرفه ضمن السلع المدعمة

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 12 ألف طن زيت طعام خام من أوكرانيا ميناء الإسكندرية، وأنه سيتم تكريره تمهيداً لصرفه للمواطنين ضمن السلع المدعمة، وكذلك سلع نقاط الخبز .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه يتم توفير السلع المدعمة للمواطنين أولاً بأول وكذلك سلع نقاط الخبز من خلال شركتى الجملة، ويتم تسليمها لبقالين التموين تمهيداً لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجى لسلعة الزيت تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم طرح مبادرات لتخفيض أسعار السلع استعداداً لرمضان، وأنه سيتم تكثيف المعروض من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% مثل منتجات اللحوم بكل أنواعها والدواجن والأسماك والبقوليات والخضر والفاكهة والمنظفات الصناعية وغيرها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة.

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