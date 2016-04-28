"الزراعة" توفر 761 ألف طن أسمدة فقط من احتياجات الموسم الصيفى حتى الآن

كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عن توفير 761 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات بمحافظات الجمهورية، تغطى احتياجات 29.63% من احتياجات المحاصيل الصيفية، وجارى استكمال الحصص المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، والتى تغطى مساحات 4.3 مليون فدان تزرع بالموسم الصيفى الحالى (الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر)، وهى 2 مليون و569 ألف و11 طن أسمدة.

وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع "، علية أنه منذ بداية الموسم الصيفى تم توريد 333 ألفًا و985 طن أسمدة من مصانع الإنتاج السبعة: أبو قير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، بالإضافة إلى رصيد سابق من أسمدة الموسم الشتوى تبلغ 427 ألفًا و393 طنًا موجودة بالجمعيات الزراعية، وجارى استكمال الحصص المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للاسمدة.

وتابع التقرير، أن هناك تنسيق دورى مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير الحصص المتفق عليها من قِبَل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الموسم الصيفى، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا" و"النترات"، لضمان وصولها للمزارعين للحد من التلاعب وتحجيم تجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة لضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

وقال تقرير شئون المديريات، أن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الأسمدة الصيفية، تعمل بخطة محكمة، بتشكيل لجان فنية بالمحافظات، لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية.

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