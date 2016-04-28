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محافظ أسوان يطالب مرفق الإسعاف بالتنسيق مع المستشفيات

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محافظ أسوان يطالب مرفق الإسعاف بالتنسيق مع المستشفيات محافظ أسوان يطالب مرفق الإسعاف بالتنسيق مع المستشفيات
طالب اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مدير مرفق الإسعاف بوضع قواعد منظمة للمرفق وتناسب الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة .

كما طالب المحافظ بالالتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف مع مراجعة توافر كافة المعدات والمستلزمات الطبية وتدريب العاملين عليها والتنسيق مع مديرى المستشفيات لسرعة التعامل مع مصابي الحوادث والحالات الطارئة.

كما وجه اللواء مجدي حجازى محافظ أسوان فى بيان له رئيس مدينة كوم أمبو بدراسة تخصيص موقع إضافي لمرفق الإسعاف للعمل على زيادة سيارات الإسعاف وأيضاً دراسة إنشاء أسوار لتأمين نقاط التمركز .

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