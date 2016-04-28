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لعبة في الجول – إبراهيم المصري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر ' ثنائي أهلاوي '

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لعبة في الجول – إبراهيم المصري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر ' ثنائي أهلاوي ' لعبة في الجول – إبراهيم المصري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر ' ثنائي أهلاوي '

من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ من وجهة نظر إبراهيم المصري نجم المصري البورسعيدي السابق؟ يجيب لـFilGoal.com.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من الغندور 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

ولأنه كان صانع ألعاب مميز فغلب مركزه على اختياراته.

وكانت اختيارات المصري بالترتيب كالتالي..

1- الخطيب

2- شحاتة

3- حازم إمام

4- وليد صلاح الدين

5- مسعد نور

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