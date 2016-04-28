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بالفيديو – طريق الأهلي.. إنبي يحبط وادي دجلة في الوقت الإضافي

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بالفيديو – طريق الأهلي.. إنبي يحبط وادي دجلة في الوقت الإضافي بالفيديو – طريق الأهلي.. إنبي يحبط وادي دجلة في الوقت الإضافي

أحبط إنبي نظيره وادي دجلة في مباراة استمرت 120 دقيقة بفوزه بهدفين نظيفين في الشوط الإضافي الثاني.

ويقع إنبي في طريق الأهلي نحو النهائي وإذا ما فاز الفريقان في مبارياتهما المقبلة سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلعب إنبي مع المريخ في ربع نهائي كأس مصر على أن ينتظر الأهلي أو حرس الحدود أو سموحة في نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

لكن نجح ماريو مارتينيز في خطف كرة الهدف الأول بوجه القدم بشكل رائع في شباك هيثم محمد في الدقيقة 110.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل محمود قاعود الهدف الثاني لإنبي ليتأهل فريقه لربع النهائي.

شاهد الهدف الأول

شاهد الهدف الثاني

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فيديو اليوم السابع

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