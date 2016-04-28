لعبة في الجول – محمد صبري: أعتذر لجمهور الزمالك والسبب ما حدث من مشجعي الأهلي

الاعتذار عن الخطأ من شيم الكبار. في موعده ربما أو فات الميعاد، لكن الاعتذار في حد ذاته قوة إن اقتنعت بخطأك.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة مع نجوم الكرة المصرية، ويسألهم فيها عن شخص يريد الاعتذار له عن خطأ ارتكبه.

لعبة في الجول – محمد أبو العلا: أعتذر لجمهور الزمالك لهذا السبب

لعبة في الجول - محمد يوسف: المونديال سبب كافي لكي أعتذر لجمهور الأهلي

محمد صبري كان أحد نجوم الزمالك خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وأحد اللاعبين الذين تعلق جمهور الفريق الأبيض بهم بشدة.

ولذلك فهو يود الاعتذار لهم بسبب عدم قدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة.

وكل ما يلي على لسان محمد صبري لـFilGoal.com.

"أرغب في الاعتذار لجمهور الزمالك بسبب عدم قدرتي على الاستمرار لفترة طويلة داخل الملاعب".

"أحب أن أوضح أن سبب عدم استمراري كان سببب العديد من الخلافات والأزمات كنت طرفا فيها وأخرى لم يكن لي يد فيها".

"أغلب الأزمات التي حدثت لي كانت تؤدي لإيقافي بشكل مستمر بسبب جمهور الأهلي الذي كان دائما يثيرني وحينها كنت أخطئ وأتعرض للإيقاف".

"لذا أقول لجمهور الزمالك العظيم أنا آسف لعدم تواجدي لفترة طويلة في الملاعب مع الفريق".