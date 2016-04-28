خبر في الجول - تعرف على المبلغ الذي يتقاضاه الأهلي نظير مواجهة روما

يحصل فريق الأهلي على مبلغ من المال مقابل مواجهة روما الإيطالي وديا الشهر المقبل في واقعة لا تحدث كثيرا عندما يلتقي فريق مصري مع اخر أوروبي.

ووقع الأهلي اليوم الأربعاء على عقود المباراة الودية المقرر إقامتها على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين. ( اقرأ التفاصيل )

علم FilGoal.com أن الأهلي سيتقاضىم مبلغ 150 ألف دولار نظير المشاركة في اللقاء، ويتكفل بدفعها شركة I.M.C.C الإماراتية.

أما نادي روما فيحصل على 500 ألف يورو من أجل المباراة التي تقام في مدينة العين الإماراتية يوم 20 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض روما المباراة الودية بنجومه الأساسيين وعلى رأسهم فرانشيسكو توتي ومحمد صلاح وستيفان الشعراوي. ( اقرأ التفاصيل )

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن تفاصيل المباراة في مؤتمر صحفي بمقر النادي يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي: ودية روما مجرد بداية