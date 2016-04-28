أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العراق يغلق مكاتب قناة الجزيرة فى بغداد لمخالفتها الضوابط الحكومية

Google+ Print
العراق يغلق مكاتب قناة الجزيرة فى بغداد لمخالفتها الضوابط الحكومية العراق يغلق مكاتب قناة الجزيرة فى بغداد لمخالفتها الضوابط الحكومية
سحبت السلطات العراقية ترخيص الجزيرة القطرية وأغلقت مكاتبها فى بغداد واتهمتها بمخالفة الضوابط الحكومية الصادرة فى 2014 لتنظيم وسائل الإعلام "فى زمن الحرب على الإرهاب"، وردت إدارة القناة قائلة: نحن فى حالة صدمة من هذا الإجراء.

وأكدت الشبكة فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى "التزامها بسياستها التحريرية فى تغطية الشأن العراقى وتطورات الأحداث الجارية فيه.. وحرصها الدائم على نقل أخبار العراق للشعب العراقى ومشاهديها فى الوطن العربى والعالم كله."

وانتقدت جماعات حقوقية تلك الضوابط الإعلامية من قبل العراق والتى تمنع الصحفيين من تغطية تحركات المسلحين وتلزمهم بتغطية ترضى القوات الحكومية.

وفى 2013 اتهمت العراقية شبكة الجزيرة وتسع قنوات فضائية أخرى بتأجيج المشاعر الطائفية التى تذكى العنف.

وتبنت الجزيرة التى أسستها العائلة الحاكمة فى قطر عام 1996 تغطية جريئة لثورات الربيع العربى وركزت بشكل كبير على الحرب الأهلية الدائرة بسوريا.

وتوجه قطر نفسها انتقادات حادة للنظام السورى وتعد من كبار داعمى المعارضة المسلحة واتهمت من قبل أنصار الحكومة العراقية بدعم المعارضة فى العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة