العراق يغلق مكاتب قناة الجزيرة فى بغداد لمخالفتها الضوابط الحكومية

سحبت السلطات العراقية ترخيص شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية وأغلقت مكاتبها فى بغداد واتهمتها بمخالفة الضوابط الحكومية الصادرة فى 2014 لتنظيم وسائل الإعلام "فى زمن الحرب على الإرهاب"، وردت إدارة القناة قائلة: نحن فى حالة صدمة من هذا الإجراء.

وأكدت الشبكة فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى "التزامها بسياستها التحريرية فى تغطية الشأن العراقى وتطورات الأحداث الجارية فيه.. وحرصها الدائم على نقل أخبار العراق للشعب العراقى ومشاهديها فى الوطن العربى والعالم كله."

وانتقدت جماعات حقوقية تلك الضوابط الإعلامية من قبل العراق والتى تمنع الصحفيين من تغطية تحركات المسلحين وتلزمهم بتغطية ترضى القوات الحكومية.

وفى 2013 اتهمت الحكومة العراقية شبكة الجزيرة وتسع قنوات فضائية أخرى بتأجيج المشاعر الطائفية التى تذكى العنف.

وتبنت الجزيرة التى أسستها العائلة الحاكمة فى قطر عام 1996 تغطية جريئة لثورات الربيع العربى وركزت بشكل كبير على الحرب الأهلية الدائرة بسوريا.

وتوجه قطر نفسها انتقادات حادة للنظام السورى وتعد من كبار داعمى المعارضة المسلحة واتهمت من قبل أنصار الحكومة العراقية بدعم المعارضة فى العراق.

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