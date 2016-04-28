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حبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 16 فى تظاهرات 25 إبريل

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حبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 16 فى تظاهرات 25 إبريل حبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 16 فى تظاهرات 25 إبريل
أمر المستشار هادى عزب، رئيس نيابة العجوزة، بحبس 9 متهمين من المضبوطين فى تظاهرات 25 إبريل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 13 متهما بكفالة ألف جنيه لكل منهم و3 متهمين أحداث بكفالة 300 جنيه.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، وحددت جلسة السبت لمحاكمتهم امام جنح العجوزة ، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتى التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات .

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