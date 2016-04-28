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الأمم المتحدة تدرج سفينة محملة بنفط شرق ليبيا على القائمة السوداء

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الأمم المتحدة تدرج سفينة محملة بنفط شرق ليبيا على القائمة السوداء الأمم المتحدة تدرج سفينة محملة بنفط شرق ليبيا على القائمة السوداء
قال دبلوماسيون، إن لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولى أدرجت، اليوم الأربعاء، ناقلة ترفع علم الهند وتحمل شحنة نفط خام من التى تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها على القائمة السوداء وهو ما سيحول دون دخولها أى موانئ.

كان سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشى، أرسل خطابا إلى لجنة العقوبات المؤلفة من 15 عضوا يطلب فيه وضع الناقلة ديستيا أميا التى غادرت ميناء مرسى الحريقة مساء الاثنين على القائمة السوداء وفقا للخطاب الذى اطلعت عليه رويترز.
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