أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر بريطانى: النعناع والروزمارى الحل السحرى لمشاكل الذاكرة والنسيان

Google+ Print
مؤتمر بريطانى: النعناع والروزمارى الحل السحرى لمشاكل الذاكرة والنسيان مؤتمر بريطانى: النعناع والروزمارى الحل السحرى لمشاكل الذاكرة والنسيان
النسيان وضعف الذاكرة من المشاكل المرضية الشائعة التى تصيب الشباب وكبار السن على حدٍ سواء، ولكنها بالطبع تزداد سوءا كلما تقدم العمر، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورثومبريا البريطانية أن مفتاح تحسين الذاكرة وعلاج مشاكل النسيان يكمن فى عشبين شهيرين، وهما: النعناع والروزمارى.

وأوضح الباحثون أن شاى النعناع يساهم فى تحسين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة وتعزيز انتباه الأشخاص البالغين، وفى الوقت نفسه ساهم استنشاق نبات الروزمارى فى مساعدة الأشخاص البالغين على تذكر الأشياء بشكل أفضل.

وتابعت الدراسة التى نشرت بصحيفة "ديل ميل" البريطانية وشملت 150 شخصًا تزيد أعمارهم على 65 عامًا أن تناول شاى البابونج أو الكاموميل يساهم فى إبطاء الذاكرة والحد من التركيز، بينما يساهم استنشاق نبات اللافندر فى تهدئة الجسم وتعزيز الشعور بالاسترخاء.
>وأذيعت هذه النتائج يوم أمس، الثلاثاء، بالمؤتمر السنوى للجمعية البريطانية للطب النفسى فى مدينة نوتنجهام.


>"إن كنت ناسى أفكرك".. نصائح لمقاومة النسيان وضعف الذاكرة.. قلة النوم والضغوط النفسية والسجائر وسن اليأس أبرز الأسباب.. والحل فى الشاى الأخضر وممارسة الرياضة والمكملات الغذائية.. ونصيحة أمريكية بالصوم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365