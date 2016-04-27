مؤتمر بريطانى: النعناع والروزمارى الحل السحرى لمشاكل الذاكرة والنسيان

النسيان وضعف الذاكرة من المشاكل المرضية الشائعة التى تصيب الشباب وكبار السن على حدٍ سواء، ولكنها بالطبع تزداد سوءا كلما تقدم العمر، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورثومبريا البريطانية أن مفتاح تحسين الذاكرة وعلاج مشاكل النسيان يكمن فى عشبين شهيرين، وهما: النعناع والروزمارى.

وأوضح الباحثون أن شاى النعناع يساهم فى تحسين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة وتعزيز انتباه الأشخاص البالغين، وفى الوقت نفسه ساهم استنشاق نبات الروزمارى فى مساعدة الأشخاص البالغين على تذكر الأشياء بشكل أفضل.

وتابعت الدراسة التى نشرت بصحيفة "ديل ميل" البريطانية وشملت 150 شخصًا تزيد أعمارهم على 65 عامًا أن تناول شاى البابونج أو الكاموميل يساهم فى إبطاء الذاكرة والحد من التركيز، بينما يساهم استنشاق نبات اللافندر فى تهدئة الجسم وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

>وأذيعت هذه النتائج يوم أمس، الثلاثاء، بالمؤتمر السنوى للجمعية البريطانية للطب النفسى فى مدينة نوتنجهام.

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