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بالفيديو.. السيسي وملك البحرين يشهدان حفلًا غنائيًا بقصر عابدين

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بالفيديو.. السيسي وملك البحرين يشهدان حفلًا غنائيًا بقصر عابدين بالفيديو.. السيسي وملك البحرين يشهدان حفلًا غنائيًا بقصر عابدين

وعاهل البحرين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والوفد المرافق له، حفلا فنيًا أقيم منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر عابدين، عقب مأدبة عشاء على شرف ملك البحرين.

 حضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للعاهل البحريني.

واصطحب الرئيس السيسي، الملك حمد في جولة داخل قصر عابدين للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية ومقتنيات القصر.

وأبدى ملك البحرين إعجابه بالجهود التي تبذلها جمهورية العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام والحفاظ على هذه القصور التاريخية التي تعكس حضارة مصر العريقة.

 يذكر أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين وصل إلى القاهرة أمس في زيارة رسمية لمصر وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة ثم توجه العاهل البحريني إلى قصر الاتحادية؛ حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمي.

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