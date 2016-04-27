باسم سمرة بعد انتهاءه من تصوير«الكيف»: «المزاجانجي أرهقني»

كتب : هاني صابر

أكد النجم باسم سمرة، أنه انتهي اليوم الأربعاء، من تصوير مشاهد دوره بمسلسل«الكيف»،المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال سمرة في تصريح خاص لـ«ONA»،إنه “كان سعيدًا طوال أيام تقمصه لشخصية المزاجانجي التي يقدمها في المسلسل، وأنها شخصية ليست سهلة في تجسيدها وأرهقته، وتطلبت منه حالة من الجهد والتعب والتركيز لتنفيذها”.

وأضاف، أن «الكيف» لن يقتصر في تناول أحداثه علي إدمان المخدرات والحشيش، بل يشمل أيضًا إدمان الفيس بوك والأدوية وعمليات التجميل ، لافتًا الي أن العمل يوضح حالة التفكك التي تحدث من خلال هذه الاشياء التي سيتناولها المسلسل .

«الكيف»، بطولة باسم سمرة واحمد رزق وميريهان حسين، و سيد رجب ومحمود البزاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج محمد النقلي.