أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

باسم سمرة بعد انتهاءه من تصوير«الكيف»: «المزاجانجي أرهقني»

Google+ Print
باسم سمرة بعد انتهاءه من تصوير«الكيف»: «المزاجانجي أرهقني» باسم سمرة بعد انتهاءه من تصوير«الكيف»: «المزاجانجي أرهقني»

كتب : هاني صابر

أكد النجم باسم سمرة، أنه انتهي اليوم الأربعاء، من تصوير مشاهد دوره بمسلسل«الكيف»،المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال سمرة في تصريح خاص لـ«ONA»،إنه “كان سعيدًا طوال أيام تقمصه لشخصية المزاجانجي التي يقدمها في المسلسل، وأنها شخصية ليست سهلة في تجسيدها وأرهقته، وتطلبت منه حالة من الجهد والتعب والتركيز لتنفيذها”.

وأضاف، أن «الكيف» لن يقتصر في تناول أحداثه علي إدمان المخدرات والحشيش، بل يشمل أيضًا إدمان الفيس بوك والأدوية وعمليات التجميل ، لافتًا الي أن العمل يوضح حالة التفكك التي تحدث من خلال هذه الاشياء التي سيتناولها المسلسل .

«الكيف»، بطولة باسم سمرة واحمد رزق وميريهان حسين، و سيد رجب ومحمود البزاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج محمد النقلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا