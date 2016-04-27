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إحالة ضابط شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بالنزهة للنيابة وإيقافه عن العمل

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إحالة ضابط شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بالنزهة للنيابة وإيقافه عن العمل إحالة ضابط شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بالنزهة للنيابة وإيقافه عن العمل

وزير الداخلية

قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إحالة النقيب أحمد سمير نصار الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثق، إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل لقيامة بإصابة سائق سيارة أجرة “ميكروباص” بطلق ناري بالفخذ.

وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن الضابط المذكور حدث مشادة كلامية بينه وبين السائق، تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق تدخل على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، حيث قاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به مما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق عيار ناري أصابه في كتفه.

وضبطت الأجهزة الأمنية، أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم ونقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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