"على هو مصر" يستعرض شكاوى المواطنين.. و"التموين": أبوابنا مفتوحة

عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عبر برنامجه "على هوى مصر "، العديد من مشكلات وشكاوى المواطنين المتعلقة بحياتهم اليومية.

بدوره قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الوزارة تفتح أبوابها أمام المواطنين وشكاواهم، مضيفاً :"نعمل على حل مشكلاتهم، والوزير يتابع ذلك بنفسه".

وتابع: "نتصدى للمشكلات ونعمل على حلها، وأطالب المواطنين بإرسال مشكلاتهم للتموين فوراً"، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم المخابز حرة وأى مواطن من حقه إنشاء مخبز بشرط مطابقة ذلك مع شروط المحليات الموضوعة.

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