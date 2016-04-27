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الجيش الليبى: جاهزون لمعركة سرت الكبرى.. والفريق حفتر وضع خطة المعركة

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الجيش الليبى: جاهزون لمعركة سرت الكبرى.. والفريق حفتر وضع خطة المعركة الجيش الليبى: جاهزون لمعركة سرت الكبرى.. والفريق حفتر وضع خطة المعركة
قال مدير مكتب الإعلام بالجيش الليبى، خليفة العبيدى، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش فى جاهزية كاملة لمعركة سرت الكبرى داخل مدينة سرت، موضحا أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر وضع وأشرف وتتبع سير خطة هذه المعركة.

وأكد العبيدى فى بيان صحفى-حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن قوات الجيش الليبى على أهبة الاستعداد لحسم المعركة وتخليص أهالى مدينة سرت من ظلم هذه الجماعات كما تم فى بنغازى، موضحا أن القوات المسلحة العربية الليبية فى انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة للتحرك باتجاه المدينة، مؤكدا أن قوات الجيش ستكون بالمرصاد لهذه الجماعات التى سقطت عروشها فى بنغازى، وأنها ستسقط قريباً فى مدينة سرت وفى كل أرجاء ليبيا.

وأشار إلى أن المعركة فى مدينة بنغازى، تم حسم أمرها، وما هى إلا أسابيع ويعلن بداخلها التحرير وقوات الجيش تتعامل مع ما تبقى من هذه الجماعات فى بعض المناطق داخل مدينة بنغازى، مؤكدا أنه لن يعلن تحريرها حتى يتم تطهيرها من كل الألغام ويتم التخلص من كل أفراد هذه الجماعات، وذلك لتأكيد على ما قاله القائد العام للجيش الفريق حفتر مع انطلاق معركة الحسم بأنه لن يتم إعلان التحرير حتى يتم التخلص من كل هذه الجماعات وحتى لا نسمع مرة أخرى بسقوط قذيفة أو انطلاق رصاص عشوائى من أى مكان فيها.


>ماذا يريد الغرب من ليبيا؟.. الدول الأوروبية تنصلت من وعودها بدعم الجيش الوطنى.. وتضغط على رئيس البرلمان الليبى لتمرير حكومة السراج.. باحث ليبى: الدول الغربية تريد تمرير الحكومة بعيدا عن مجلس النواب

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