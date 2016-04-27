والدته: رونالدو يرغب في الاعتزال مع ريال مدريد

(إفي): قالت دولوريس أبيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن المهاجم سعيد في صفوف فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني ويرغب في إنهاء مسيرته معه.

جاءت هذه التصريحات اليوم الأربعاء خلال تقديم سيرتها الذاتية التي تحمل عنوان "أم شجاعة".

وحول الإصابة التي يعاني منها النجم الملقب بـ"الدون" وحالت دون مشاركته أمس في مباراة مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، قالت دولوريس إن ابنها في حالة جيدة ولكنه ليس في أفضل حالاته، معربة عن أملها في أن يتمكن من اللحاق بلقاء الإياب.

وعند سؤالها عن موقف كريتسيانو من استبداله في المباريات، ردت "رونالدو شخص يطمح دوما في المزيد، كما أنه يتمتع بشخصية قوية مثل والدته".

وكشفت دولوريس، والدة النجم الذي حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب ثلاث مرات، أن أكثر اللحظات التي أثّرت بها تمثلت في الاستقبال الكبير لكريستيانو من المشجعين في ملعب سانتياجو برنابيو بعد انضمامه للفريق الملكي.

وقالت إن كريستيانو (31 عاما) لم يعجبه فكرة كشف تفاصيل حياة أسرته في كتاب سيرتها الذاتية، ولكنه تفهم في الوقت نفسه أنها تمثل "نموذجا" يحتذى به للكثير من السيدات.

حضر حفل تقديم الكتاب باولو سوسا الذي كتب هذه السيرة الذاتية التي تتحدث عن حياة دولوريس وتجاوزها لكثير من المصاعب في حياتها مثل مرض سرطان الثدي وكيف غيرت ولادة كريستيانو حياتها بالكامل.