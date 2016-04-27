كلوب: يعجبني ما يقوم به فياريال

(إفي): أكد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، اليوم أن أحد الأهداف التي يود تحقيقها في مباراة الغد أمام فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أوروبا لكرة القدم هو "تسجيل هدف على الأقل في ملعب صعب للغاية".

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "نريد التسجيل غدا. سنخوض اللقاء ومن ثم سنرى إذا كنا سنحقق نتيجة إيجابية أم لا. لا أفكر في النتيجة أو كيف ستؤول الأمور في النهاية. نريد تقديم مباراة جيدة وسنرى إن كنا سنحقق نتيجة إيجابية أم لا في النهاية. ولكني لا أفكر في النتيجة قبل خوض أي لقاء".

ورفض كلوب الإفصاح عن الطريقة التي سيخوض بها مباراة الغد "لن أتحدث عن إذا كنا سنلعب على الهجمة المرتدة أم لا، أو إذا كنا سنلجأ لطريقة بعينها من عدمه. جئنا من أجل تقديم مباراة قوية أمام خصم قوي وعلى ملعب صعب".

وقال أن لاعبي فريقه لديهم طموح كبير من أجل بلوغ المباراة النهائية وأن يركزوا فقط على هذا الهدف "الفوز بالمباريات يساعدك على النضوج، وكذلك الخسارة أحيانا. الأمر يتوقف على كيفية تقبلك للأمرين وما تعلمته منهما. من الممكن أن يكون جيدا ومن الممكن أن يكون سيئا للغاية".

وعن منافسه في مباراة الغد، فريق "الغواصات الصفراء"، وصفه مدرب "الريدز" بـ"الفريق القوي" الذي يتمتع بـ"دفاع قوي ويعتمد على الهجمة المرتدة السريعة، والدليل أنه يحتل المركز الرابع في الليجا الإسبانية ويؤدي مباريات جيدة للغاية".

وأردف "إنه فريق ينتمي بمدينة صغيرة ولكن يعجبني كثيرا العمل الذي يقوم به. من المذهل أن يتأهل فريق مدينة صغيرة كهذه في الدور نصف النهائي وبأداء كبير للغاية".

ويستضيف فياريال نظيره ليفربول غدا الخميس في ذهاب نصف نهائي دوري أوروبا على ملعب "المادريجال"، قبل أن يلتقيا مجددا في مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

وفي المباراة الأخرى، سيحل إشبيلية الإسباني، حامل اللقب، ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب "لفيف أرينا" في ذات الدور، ثم يلتقيا في مباراة الإياب على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل الفريق الأندلسي.