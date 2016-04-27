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#ليلة_الأبطال بالفيديو – توريس يراوغ ألابا ببراعة.. والقائم يحرمه من هدف جميل

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – توريس يراوغ ألابا ببراعة.. والقائم يحرمه من هدف جميل #ليلة_الأبطال بالفيديو – توريس يراوغ ألابا ببراعة.. والقائم يحرمه من هدف جميل

كاد فيرناندو توريس أن يسجل هدفا ثانيا لصالح أتليتكو مدريد في شباك بايرن ميونيخ في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه بايرن ميونيخ في ملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

وفي الدقيقة 75 انطلق لاعبو أتليتكو مدريد في هجمة مرتدة سريعة ومرر أنطوان جريزمان الكرة لتوريس.

وقام توريس بمراوغة ديفيد ألابا ببراعة قبل أن يسدد على المرمى لكن تصويبته ارتطمت بالقائم.

وعادت الكرة لكوكي لاعب أتليتكو مدريد الذي سدد مباشرة لكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ تصدى له.

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فيديو اليوم السابع

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