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بالصور.. معاق: عندى كشك 70 سم عمره 20 سنة وحى أول طنطا يرفض تجديد رخصته

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شكى إبراهيم الرفاعي أبو اليزيد أحد أهالى مدينة طنطا وحاصل على شهادة إعاقة من مركز التأهيل، ويعمل ميكانيكي دراجات نارية من عدم موافقة حى أول طنطا على تجديد رخصة كشك بشارع الجانبية، بعدما دفع كافة المصروفات الإدارية.

الرفاعى:عمر الكشك 20 سنة بآكل منه عيش

وقال إبراهيم الرفاعى أبو اليزيد، أنه منذ 20 سنة وافق المستشار ماهر الجندى محافظ الغربية آنذاك على تخصيص كشك خاص لا يتجاوز 70 سم في عرض 120 سم بشارع الجانبية التابع لحى أول عند منطقة القنطرة بين حى الصاغة والعجيزى، نظرا لظروف الإعاقة.

وأضاف، " بقالي 20 سنة وأكثر شغال على دراعي ممدتش إيدي لحد وباكل من عرق جبينى، جوزت بنتي وربيت العيال ومش عايز حاجة من حد ربنا سترني بصنعة آكل منها عيش والحمد لله".

رئيس الحى يرفض التجديد وينفذ قرار الإزالة للكشك
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وقال إبراهيم الرفاعى،" روحت أجدد الرخصة زي كل سنة، ودفعت الرسوم اللي طلبوها كاملة ، وفوجئت برفض الحى استخراجها، وبعد ما جريت على كل المسئولين فاجئونى بقرار الإزالة الصادر للمحل، ولم يرحموا ضعفى ولا ظروف إعاقتى.


>إحساس بالعجز والفقر والجوع
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>وأضاف إبراهيم الرفاعى، رغم إعاقتي وظروفى الصحية الخاصة لم أشعر بالعجز طيلة عمرى، إلا حينما رأيت الكشك ينهار أمام عيني تحت إطارات اللوادر، وأمام قوات التأمين والسيارات المصفحة، لازمت بيتى وأنا شاعر بالقهر والعجز.
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>مرض زوجتى وابنى اضطرني للعمل بالشارع

وتابع،" رضيت بالهم والهم مرضيش بيا " بعد إزالة الكشك وقطع رزقي تعرض ابني لحادث أصيب على إثره بإعاقة دائمة ، كما تعرضت زوجتي لأمراض مزمنة، وحاطني الفقر والجوع من كل جانب، ما اضطرني لحمل " العدة " والوقوف في الشارع بجوار شريط السكة الحديد.

مش عايز صدقات ولا معونة عايزكم تساعدوني أفتح بيتي من عرق جبيني

واختتم الرفاعى، " مش عايز صدقة ولا معونة، ومش همد إيدي لحد طول ما فيا نفس كل طلباتي من عودة بناء الكشك حتي أضع فيه العدة واشتغل وأربي عيالي وأصرف علي مراتي وابني العيانين .

وأرسل الرفاعى، باستغاثة عاجلة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندسة مني فايز رئيس حي أول طنطا بالموافقة علي عودة الكشك، خاصة وأن مكانه ما زال شاغرا.

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