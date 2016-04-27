إعدام 1570 كيلو أسماك مملحة منتهية الصلاحية فى المنيا

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا من ضبط وإعدام 1570 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك، و243 كيلو لحوم ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق، والتى تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ومباحث التموين

وقالت أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى إنه تم إعدام الكمية التى تم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية لمتابعة وإحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

- ضبط 4 أطنان أسماك مملحة وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

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