L’HOMME IDÉAL EAU DE PARFUM عطر للرجل من غيرلان

أعاد تييري واسر، صانع العطور المحترف لدى "جيرلان" Guerlain، ودلفين جيلك، صانعة عطور لدى "جيرلان" Guerlain تعمل إلى جانب تييري، ابتكار اللوز الضروريّ والمحسّن بشكلٍ جميل من خلال درجات الجلد ولمسات الفانيليا.

إنّ توافق اللوز الساحر مع التوابل والبرغموت المميّز يمارس جاذبيّة ساحرة على هذا العطر الشرقي والغنيّ بعطر الأخشاب. يترافق مع الورد البلغاري الأنيق ويُبرزه البخور ولمسة الفانيليا الشهيرة التي تحبّها "جيرلان" Guerlain كثيراً. وفي النهاية، يأتي الأثر إلى المقدّمة ليشكّل مزيجاً غريباً ومحبباً من الدرجات الجلديّة وحبوب التونكا وخشب الصندل.

قارورة جذابة مع مظهر مذهل

تتمتّع القارورة الأصليّة، الانسيابيّة والمتعددة الجوانب، بكتفَين مربّعَين جميلَين وغطاء ثقيل وذكوريّ بشكلٍ واضح، ويتمّ تزيينها بلكر أنيق خالي من اللمعيّة باللون الرمادي الداكن من أجل إبراز كثافة العطر. وتلجأ العلامة إلى لمسة الإغراء باللون البرتقالي الممتع.

L’Homme Idéal Eau de Parfum

50 مل – 100 مل

لمحة حصريّة ابتداءً من 18 أبريل 2016 في محل "جيرلان" Guerlain في 68 جادة الشانزيليزيه وعبر الموقع الإلكتروني guerlain.com

أسرار من صانع العطور المحترف تييري واسر

"تُعد دار "جيرلان" Guerlain واحدة من دور العطور النادرة التي تستخدم لمسة الفانيليا التي ليس لها مثيل. إنها لمسة رئيسيّة في مجموعة Guerlinade، ويتمّ الحصول عليها بشكلٍ يدوي بفضل خبرة مختبر "أورفين" Orphin من خلال استخدام تقنيّة قصّ القرنات إلى قطع صغيرة وتغميسها في مواد كحوليّة حتى تحصل على لون كهرماني دافئ وجميل. وتساهم استعادة قرنات الفانيليا ووجهها الشرابي المسكر بالارتقاء بالعطر وتعظيمه من الدرجات العلويّة إلى الدرجات القاعديّة.

أسطورة واحدة

3 حقائق

لا يعيش الرجل في الحياة الواقيعة وفق المثاليّة على الدوام؛ ولحسن الحظ يؤدي عطره ذلك له. ويتكيّف هذا العطر الفائق الإرهاف مع أيّة حالة، كما يتوفر ضمن ثلاثة إصدارات تعبّر بشكلٍ أنيق عن كافة قدراته.

عطر ساحر لا يُقاوم

كولونيا "لوم إيديال" L’Homme Idéal Cologne

عطر نضر وغني بعطر الأعشاب مع اللوز النضر المحبب، يتمّ تنشيطه من خلال الفاكهة الحمضيّة قبل أن تعتّقه عشبة النيرولي. إنّ هذا العطر قادر على ترك تعبير فعليّ بفضل الفيتيفر والمسك.

رجل أنيق

"لوم إيديال أو دو تواليت" L’Homme Idéal Eau de Toilette

عطر نضر أنيق وغنيّ بعطر الأعشاب يتميّز بعطر الأماريتو، وهو مزيج من اللوز وحبوب التونكا، وبُشرقه زهر البرتقال على قاعدة من الفيتيفر والجلد.

مغري متّقد

ماء العطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal Eau de Parfum

عطر شرقي كثيف وغنيّ بعطر الأخشاب حيث يتمّ تحسين اللوز بشكلٍ جميل عبر أثر ساحر يقوم على درجات جلديّة وصباغ الفانيليا.

كيف يمكن مقاومة مثل هذه الآثار العطرية وكلّ هذه البراهين المقنعة؟