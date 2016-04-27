معرض CHANEL في هارفي نيكولز للجمال والإبتكار

اقامت CHANEL معرضاً مميزاً في هارفي نيكولز دبي تحت عنوان Color is An Art اي "اللّون هو فن"، حيث تضمن تسع قطع فنيّة مستوحاة من أعمال فنانين عالميين ، كلٌّ له نمطه وأسلوبه الخاص الذي يعرف به في الفن، وهم؛ رين ماغريت، بيت موندريان، كاسيمير ماليفيتش، كلود فياليه، فيكتور فاساريلي، سول لويت، جاكسون بولوك، فاسيلي كادينسكي، وأليكساندر كالدر. قامت العلامة بترجمة كل من هذه اللّوحات بطريقة جديدة باستخدام مستحضرات مكياج CHANEL فبدت اللوحات بطريقة فنية رائعة

عرضت العلامة مع كل لوحة مجموعة ألوان طلاء الأظافر التي استخدمت في ابتكار اللوحات، إلى جانب مقولة أو عبارة اشتهر بها كل من الفنانين.