«رفعت»: إفتتاح مقر جديد للداخلية لا يعني هروبًا من المظاهرات

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ افتتاح مقر جديد لوزارة الداخلية في القاهرة الجديدة اليوم، ليس هروبًا من المظاهرات والإحتجاجات، لأنّ فكرة نقل المؤسسات الإدارية بأكملها تعد قديمة، مضيفًا أنّ المقر الجديد للوزارة اختيار موفق.

> وأضاف رفعت خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ العلاقة بين الشرطة والمواطنين تغيرت نحو الأفضل خلال الفترة الحالية.

> وأوضح رفعت أنّه لا يمكن منع تجاوزات ضباط وأمناء الشرطة بشكل كامل وتحديدًا في هذه الفترة، مضيفًا أنّه هناك تربص دائم بوزارة الداخلية من جانب الإعلام المحلي والدولي، لأنّ الإعلام دائمًا ما يُضخم القضايا، لافتًا إلى أنّه: “هناك تقصير كبير في أداء الهيئة العامة للاستعلامات”.