أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«رفعت»: إفتتاح مقر جديد للداخلية لا يعني هروبًا من المظاهرات

Google+ Print
«رفعت»: إفتتاح مقر جديد للداخلية لا يعني هروبًا من المظاهرات «رفعت»: إفتتاح مقر جديد للداخلية لا يعني هروبًا من المظاهرات

الكاتب أحمد رفعت – أرشيفية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ افتتاح مقر جديد لوزارة الداخلية في القاهرة الجديدة اليوم، ليس هروبًا من المظاهرات والإحتجاجات، لأنّ فكرة نقل المؤسسات الإدارية بأكملها تعد قديمة، مضيفًا أنّ المقر الجديد للوزارة اختيار موفق.
> وأضاف رفعت خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ العلاقة بين الشرطة والمواطنين تغيرت نحو الأفضل خلال الفترة الحالية.
> وأوضح رفعت أنّه لا يمكن منع تجاوزات ضباط وأمناء الشرطة بشكل كامل وتحديدًا في هذه الفترة، مضيفًا أنّه هناك تربص دائم بوزارة الداخلية من جانب الإعلام المحلي والدولي، لأنّ الإعلام دائمًا ما يُضخم القضايا، لافتًا إلى أنّه: “هناك تقصير كبير في أداء الهيئة العامة للاستعلامات”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب