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الأركان الروسية: استهدفنا 29 ألف موقع للإرهابيين خلال 7 أشهر

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الأركان الروسية: استهدفنا 29 ألف موقع للإرهابيين خلال 7 أشهر الأركان الروسية: استهدفنا 29 ألف موقع للإرهابيين خلال 7 أشهر
أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسى أن المقاتلات الروسية استهدفت خلال الأشهر السبعة الماضية نحو 29 ألف موقع للإرهابيين فى سوريا، من بينهم أكثر من 200 موقع لاستخراج النفط وأكثر من 2000 صهريج لنقله، لافتة إلى أن خبراء المتفجرات الروس قاموا بتفكيك أكثر من 3000 عبوة ناسفة فى تدمر الأثرية.

وشدد الفريق سيرجى رودسكوى قائد إدارة العمليات فى هيئة الأركان فى كلمة ألقاها، خلال مؤتمر قضايا الأمن الدولى المنعقد بموسكو، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، على أن ذلك ألحق خسائر جسيمة بموارد تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة"، وأفقدهما مصدرا رئيسا لتمويل عملياتهما وقيد إمكاناتهما فى شراء الأسلحة والذخائر.

كما أشار إلى أن سلاح الجو الروسي، أثناء عملياته فى سوريا، لم يوجه حتى ولو ضربة واحدة خلفت تدمير مواقع مدنية أو سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأوضح أن العسكريين الروس أبطلوا محاولات عديدة للمسلحين لاستهداف المواقع المدنية، ولفت رودسكوى إلى أن خفض تبادل إطلاق النار فى سوريا هيأ الوضع لعودة الحياة الطبيعية فى عدة مناطق من البلاد.
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مصر 365

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