صحفى ليبى: خلاف بين مهربين ووسطاء أدى لمقتل 16 مصريا

قال الكاتب الصحفى الليبى نواس الدراجى، إنه وفقا للمعلومات، فإن 16 مصريا قتلوا فى ليبيا اليوم، وهم مهاجرون غير شرعيين، تعرضوا لإطلاق نار فى مدينة "بنى وليد" جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأضاف الدراجى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مساء القاهرة"، قائلا: "بحسب المعلومات التى تداولتها مواقع إخبارية وصحف ليبية، فإن مجموعة مهربين اختلفوا مع الوسطاء الليبيين لنقل هؤلاء المصريين من مدينة بنى وليد إلى مدينة أخرى، مما أدى لحدوث مشاجرة بين المهربين والوسطاء، وتم إطلاق نار من الجانبين، أسفر عن سقوط 3 مهربين ليبيين".

وتابع: "أطلق المهربون النار على الوسطاء والمصريين، مما أسفر عن سقوط 16 قتيلا مصريا"، مشيرا إلى أن المصريين المقيمين فى ليبيا يتعرضون لظروف صعبة جدا من نقص فى المياه والأكل وظروف صعبة فى التنقل داخل البلاد، مؤكدا أن عملية السيطرة على أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود تحتاج إلى خطط قومية قوية وبرامج تنموية من الجانبين المصرى والليبى.

يذكر أن 16 مصريا قتلوا اليوم على أيدى عصابات التهريب بمدينة بنى وليد الليبية.

- مصدر دبلوماسى: نجرى اتصالات مع ليبيا للتأكد من أنباء مقتل 16 مصريا هناك

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- وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان:سنتابع مع "الخارجية" مقتل 16 مصريا بليبيا

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