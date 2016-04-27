بالصور.. حملة لإزالة أبراج الحمام بنطاق حى الزهور ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور ببورسعيد بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الأربعاء، حملة إزالة أبراج الحمام وعشش الدواجن أعلى أسطح الوحدات السكنية بنطاق الحى.

وقال عادل عبد الفتاح إن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تقضى بإزالة جميع أبراج الحمام وعشش الطيور بأنواعها الموجودة أعلى أسطح المنازل حافظا على صحة المواطنين .

وأضاف عبد الفتاح بأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتنفيذ 5 قرارات إزالة لأبراج الحمام و6 قرارات أخرى لعشش الدواجن بمختلف أنواعها .

من جانبه، أكد عبدالفتاح أن الحملة مستمرة لحين القضاء على جميع العشوائيات والتعديات على أملاك الدولة، لاحترام هيبة القانون والحفاظاعلى سلامة وأمن وصحة السكان.

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