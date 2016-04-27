بالصور: انجلينا جولي تستعيد نشاطها وتتسوّق برفقة ابنتيها

استغلّت النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie وجودها في لندن للاستمتاع برفقة ابنتيها: فيفيان Vivienne البالغة من العمر 7 أعوام، وشيلو Shiloh البالغة من العمر 9 أعوام.

وقصدت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً متجراً للألعاب للتسوّق برفقة ابنتيها وتمضيّة بعض الوقت الممتع.

واللافت في الصور التي التقطتها عدسات الباباراتزي كان غياب 4 من أولاد مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بالصور: الأمم المتحدة تؤكد أن أنجلينا جولي بخير على طريقتها

وتظهر الصور كيف استطاعت النجمة استعادة نشاطها والتخلّص من الوجه الشاحب، الذي ظهرت به أثناء لقائها وزير الخارجية البريطاني وليام هيج William Hague لتناول الغداء.

من ناحية أخرى، تمّ الإعلان يوم أمس الثلاثاء رسمياً أنّ Angelina Jolie ستطلّ في جزء ثانٍ من فيلم Maleficent ، الذي سيتمّ طرحه في أيار/مايو 2017.