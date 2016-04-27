سوزان نجم الدين: لهذه الأسباب أسحب ترشيحي من "موريكس دور"

استلمت النجمة السورية سوزان نجم الدين دفة الحوار خلال عقدها مؤتمرها الصحفي في فندق O Monot في بيروت التي أعلنت خلاله عن عدد من المفاجآت كان أبرزها إعلانها انسحابها من المنافسة الخاصة بجائزة الموريكس دور بعدما أضحت بين أفضل خمس مرشحات للفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2015.

المؤتمر عقد أمس بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الذكية "أكيومن" سمير سعادة، الرئيس الفخري لشركة ليوبيرنيت الأمير فريد شهاب، ومنظّمي حفل جوائز الموريكس دور د. فادي ود. زاهي الحلو، وحضور المخرجة رشا شربتجي إلى جانب حشد من ممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة.

نجم الدين عزت سبب انسحابها إلى تعيينها سفيرة لشركة الهواتف الذكية "أكيومن" والوجه الإعلامي للعلامة التجارية في الشرق الأوسط، والتي ستكون بدورها الراعي البلاتيني لحفل توزيع جوائز "الموريكس دور" هذا العام. وبالتالي، حرصاً منها على نزاهة المنافسة، ومنعاً لأي تأويل قد ينتج عن فوزها، قرّرت الانسحاب مع تأكيدها على حضورها الحفل الذي سيقام في 28 أيار المقبل في Platea وسيصار خلاله إلى الإعلان رسمياً عن إصدار هواتف "أكيومن" في الشرق الأوسط.

وعن اختيارها للتمثيل مع شاب من الوطن العربي، فضلت نجم الدين لـ"سيدتي نت" عدم ذكر اسم معين كي لا تظلم أحداً، معتبرة أن كل الجيل الجديد سواء من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر لديه إبداع، ويبقى الأمر مرهوناً بالعمل.

وعن من يلفت نظرها من الممثلات اللبنانيات، رأت سوزان أن جميعهنّ يتمتعن بأناقة وجمال و"لكن، أضافت، هناك سيرين عبد النور، وماغي بو غصن، ونادين نجيم". وأضافت: "أنا لست متابعة جيدة للمسلسلات".

وعن الدور الذي تطمح له قالت "لازال هناك أدوار كثيرة لم أقدمها، إلا أنه يمكن أن أقوم بتجسيد قصة "مارلين مونرو" كونها تشبهني (ضاحكة). وأنا اخترتها كأيقونة ولذلك وقع اختيار شركة الهواتف عليّ لتمثيلها في الشرق الأوسط".