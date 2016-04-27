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تامر حسني يعلن عن تصوير أول ألبوماته الفنية في الخليج

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الخميس 28-04-2016 17:33

أعلن الفنان تامر حسني عن بدء تصوير أول ألبوماته ما بين ، أبوظبي ولبنان، وذلك بالتعاون مع فريق عمل مميز، يقودهم المخرج ياسر سامي.
وقدم حسني لمحة عن تصوير أولى أغنياته مع أطفال the voice kids تحت عنوان «لسه عند وعدي»، ويأتي هذا الكليب كخطوة تنفيذية لوعد تامر للأطفال الذين شاركوا في البرنامج بتبنيهم فنياً.
وقال تامر: «يسرني أن أصور أول أعمالي الفنية مع أطفال من مختلف الجنسات العربية؛ لإبراز مستوى المواهب الموجودة في الوطن العربي، وأنبه الأهل لاكتشاف مواهب الأطفال وتشجيعهم على تنميتها في جميع المجالات؛ فهم طاقة مبهرة تستحق أن نأخد بأيديهم ونساعدهم في تحقيق أهدافهم».
وعن تواجده وسط جمهور وعشاق الفن بين الأهل في أبوظبي، عاصمة الفنون لدولة الإمارات الحبيبة، أعرب عن سعادته مؤكداً أن سبب اختياره لأبوظبي لما تمتاز به من أماكن ومشاهد مميزة، والتعاون الذي يحظى به من جميع الجهات.

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سيدتي

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