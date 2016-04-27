بالفيديو: هؤلاء النجمات لا يعترفن بالسينما النظيفة

أقام جيل نجوم السينما الحالي شهرته على مصطلح السينما النظيفة، وأعاد الجمهور لقاعات السينما بعد سنوات من الغياب بسبب سينما المخدرات والدعارة التى عرفت بأفلام المقاولات، وبات ممنوعا على أفلام هذا الجيل مشاهد القبلات والأحضان وارتداء النجمات لملابس البحر.. ولكن الموسم الحالي لأفلام ربيع 2016 .. أعاد كل هذه الممنوعات .. وباتت كل نجمة تفخر بأنها ضد "السينما النظيفة"

منى زكي

النجمة مني زكى كانت "درة" جيلها فى عالم السينما النظيفة، وقيل أنها تفوقت على منافستها الأولي المعتزلة حنان ترك، بسبب تشددها فى حظر مشاهد القبلات والأحضان وارتداء ملابس البحر، ولكنها كسرت كل هذه القيود مرة واحدة فى فيلم "احكي يا شهرزاد" والأغرب أنها صرحت بوضوح بأنها ترفض مصطلح السينما النظيفة.

مني أعلنت أثناء مشاركتها في برنامج مصارحة حرة، مع الإعلامية منى عبد الوهاب رفضها الانتساب لمصطلح السينما النظيفة، وقالت بوضوح: لم أنسب نفسي للسينما النظيفة وأرفض التسمية.

سلوى خطاب ضد السينما النظيفة والمبتذلة

النجمة الكبيرة سلوي خطاب أبدت هي الأخري رفضها لمصطلح السينما النظيفة وقالت: أنا ضد المسميات فى الفن بصفة عامة فالسينما "سينما" دون أى إضافات ولم يلتصق بها مصطلح نظيفة إلا فى السنوات الأخيرة وهو مصطلح غريب، فالسينما تهذب وتجمل الأشياء ومن وجهة نظرى أن المجتمع هو الذى كان نظيفاً فى السبعينيات من القرن الماضى وليس السينما وهذا لا يعنى أننى أحب الابتذال والسفه.

هنا شيحة

آخر ضحايا "السينما النظيفة" النجمة هنا شيحة التى عانت من حملة مسيئة بسبب مشاهدها بملابس البحر فى فيلمها الأخير "قبل زحمة الصيف"، وقدر ردت على كل الانتقادات بإعلان رفضها تصنيف السينما اصلا، وأنها ضد موجة السينما منذ أوائل التسعينيات إلى أوائل الألفية، وقالت: لا يوجد شىء اسمه السينما النظيفة، لأن السينما هى السينما بدون أى تصنيف، والفيلم يعتبر وجهة نظر خاصة بصانعه.

ودافعت عن مشاهدها الجريئة فى فيلمها الأخير بقولها: الفيلم يتناول حياة طبقة معينة فى قرية سياحية على الشاطئ، وبالتالى فإن المكان وطبيعة الأشخاص تحتم أن يتحدثوا بنفس الطريقة فى الفيلم ويرتدون ملابس مماثلة ويشربون نبيذا مع الطعام كما ظهر فى الأحداث، وهذه هى طبيعتهم، وليس من الطبيعى أن أظهر فى فيلم مماثل وأنا أرتدى جلابية على البحر، وبناء عليه أتمنى من يشاهد الفيلم أن يكون لديه الوعى الكافى ليستوعب طبيعته وطبيعة أبطاله، فضلا عن أن الجرأة فى الفيلم كانت محسوبة بشدة وليست مطلقة.

هند صبري

فى وسط هوجة أفلام السينما النظيفة كانت التونسية هند صبري تعوم عكس التيار، لدرجة أنها صنفت كنجمة للإغراء من بين كل بنات جيلها، ولا زالت حتى اللحظة ترفض مصطلح السينما النظيفة كما ترفض "هوجة أفلام الكوميديا" مؤكدة أن الجيل الذي ركب موجة الكوميديا، وقدم ما يُعرف بالسينما النظيفة ليس لديه رصيد فني، ويعتمد على الكوميديا أو الأفلام غير العميقة لتحقيق النجاح؛ وهي أمور "تافهة" لا تفيد المشاهد.

وقالت هند في مقابلة خاصة مع برنامج "واحد من الناس" على قناة "دريم 2" والدي ووالدتي لم يعترضا على أدواري الجريئة لأنهما مثقفان ولديهما القدر الكافي من الحرية، كما أنهما يفهمان ماهية السينما وما يقدم فيها".

وأضافت : لم أعمل أي شيء خطأ على الإطلاق طوال مسيرتي الفنية حتى الآن، ولم أندم على أي فيلم قدمته، ولم أقدم أي مشهد يخدش الحياء كما حاول البعض تصوير هذه الأمور، كما لم أصنف نفسي ضمن الفتيات التي تقدم الإغراء ، وأن الإغراء في القنوات الفضائية والكليبات الغنائية أكثر من الإغراء في الأفلام.

وأكدت الفنانة التونسية أنها عندما تشعر بفجاجة في أي مشهد ساخن ولا يخدم الفيلم تطلب من المخرج أن يحذفه، وإذا لم يحذفه تقوم على الفور بالاعتذار عن العمل نهائيا، كما حدث في أكثر من عمل مؤخرا".

الفنانة منة فضالي واحدة من بنات جيل السينما النظيفة، ولكنها الآن تهاجم المصطلح نفسه وأكدت خلال لقائها ببرنامج "السم في العسل"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية هبة الأباصيري: "مفيش حاجة في السينما اسمها سينما نظيفة، كل فنانة بتعمل اللي هى مقتنعة بيه، ومحدش بيجبرها على حاجة، وكل واحد حر".

النجمة عبير صبري كانت آخر الرافضات لمفهوم السينما النظيفة أثناء مشاركتها فى برنامج العاشرة مساء للترويج لفيلمها الجديد "اللى اختشوا ماتوا" مؤكدة أن الفن الحقيقي لا يخضع لهذه المصطلحات، والمفاجأة أن بطلة الفيلم المصنفة كممثلة إثارة غادة عبد الرازق، اعلنت أنها لن ترتدي ملابس البحر ابدا فى أي عمل فنى احتراما لسنها ولمكانتها الفنية بين جمهورها.

النجمات يرفضن مفهوم السينما النظيفة .. بينما نقيب الممثلين الآن يتقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري، للنص صراحة على "نظافة الأعمال الدرامية" من المشاهد الخادشة للحياة والملابس المثيرة والألفاظ المسيئة، وهو المشروع المعروف بقانون "السينما النظيفة".

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