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سعد لمجرد يعرب عن سعادته لغنائه بموازين

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الأربعاء 27-04-2016 22:10

أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد عن سعادته لغنائه ضمن فعاليات مهرجان موازين للأغنية في دورته الـ15 يوم 27 مايو المقبل.

وكتب لمجرد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" :"موازين مهرجان مغربي عالمي أتشرف بالمشاركة فيه وأترقب من خلاله إن شاء الله أن استمتع بلقاء الجمهور المغربي والعربي والأجنبي لم لا.. كل حبي وتقديري لكم جميعا".

 

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