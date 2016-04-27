سعد لمجرد يعرب عن سعادته لغنائه بموازين
الأربعاء 27-04-2016 22:10
أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد عن سعادته لغنائه ضمن فعاليات مهرجان موازين للأغنية في دورته الـ15 يوم 27 مايو المقبل.
وكتب لمجرد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" :"موازين مهرجان مغربي عالمي أتشرف بالمشاركة فيه وأترقب من خلاله إن شاء الله أن استمتع بلقاء الجمهور المغربي والعربي والأجنبي لم لا.. كل حبي وتقديري لكم جميعا".
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