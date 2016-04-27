سعد لمجرد يعرب عن سعادته لغنائه بموازين

أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد عن سعادته لغنائه ضمن فعاليات مهرجان موازين للأغنية في دورته الـ15 يوم 27 مايو المقبل.

وكتب لمجرد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" :"موازين مهرجان مغربي عالمي أتشرف بالمشاركة فيه وأترقب من خلاله إن شاء الله أن استمتع بلقاء الجمهور المغربي والعربي والأجنبي لم لا.. كل حبي وتقديري لكم جميعا".

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