مؤتمر طب قناة السويس: تناول الخضراوات والفواكه والأسماك يقى من أمراض القلب

أكدت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بطب قناة السويس، نائب رئيس جمعية القلب المصرية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى الثالث لأمراض القلب والأوعية الدموية لهيئة قناة السويس المنعقد تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أنه للوقاية من أمراض القلب يجب خفض ضغط الدم والسكر.

وقالت الدكتورة جميلة نصر خلال المؤتمر المنعقد فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى إن الوقاية خير من العلاج وبالتالى فإن الوقاية عن طريق اتباع الأسلوب الصحيح فى الحياة مثل تجنب التدخين والانفعالات لمنع حدوث مضاعفات على القلب تجنب الإنسان الكثير من الأمراض، موضحة أن المشى وممارسة الرياضة له أثر كبير فى الوقاية من أمراض القلب، والتغذية الصحية التى تشتمل على كمية وافرة من الخضراوات والفواكه والأسماك لها عظيم الأثر للوقاية من أمراض القلب.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر خلال المؤتمر المنعقد برئاسة الدكتور صفوت الرفاعى مدير عام مستشفيات الهيئة ونائبى المؤتمر الدكتورة هيام الدمنهورى والدكتور حازم خميس أن ضبط ضغط الدم من أهم العوامل التى تساعد على الوقاية من المضاعفات ولأول مرة فى مصر تم توفير جهاز يقيس ضغط الدم المركزى من خلال الشريان الأورطى بطريقة غير نافذة فى مستشفى هيئة قناة السويس والتى كان لها السبق فى مصر فى توفيره.

وقالت إن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج أمراض القلب والشرايين التاجية وقسطرة القلب ومنظم اضطراب كهربة القلب وضعف عضلة القلب وتأثير السكر والضغط والكلى وتأثير شرايين عضلة القلب بمشاركة عدد كبير من الأطباء المصريين والخبراء الأجانب.

وأشارت إلى أنه يوجد ورش عمل عديدة لأحدث التقنيات فى أمراض القلب للموجات الصوتية على القلب ورسم القلب وورشة عمل للصيدلة الإكلينيكية والتغذية الإكلينيكية والإنعاش القلبى.

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