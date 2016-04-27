صور .. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الإحتفالية السنوية لعيد العلم‎

مراسل (ONA)

شهد الدكتور “عباس منصور” رئيس جامعة جنوب الوادي الإحتفالية السنوية لعيد العلم التي تنظمها الجامعة لتكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية وجوائز النشر العلمي وأحسن عمل مؤلف و المرقون لدرجة أستاذ و أستاذ مساعد و الحاصلين على الماجستير و الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة .

> وأكد الدكتور عباس منصور أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة البحثية و تقدم كل سبل الدعم للباحثين و تشجع على مشاركتهم في المشروعات البحثية التنافسية و كذلك النشر في مجلات بحثية دولية وتوجه بالتهنئة لطلاب كلية الهندسة الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة السيارة الهجين التي أقيمت في دولة الإمارات العربية.

> و تحدثت السيدة “طروب طلبة” مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث عن دور الإدارة في تنظيم هذا الحدث و إجراءات التقدم و التحكيم لنيل جوائز الجامعة و أعمال اللجان المختلفة.

> وحصل على جائزة الجامعة التشجيعية الدكتور أحمد محمد أحمد غلاب من كلية الطب البيطري وحصل على جائزة أحسن عمل مؤلف كل من الدكتورة إنتصار عبد الشافي حسن من كلية العلوم و الدكتور سامي عبد الرؤوف فهيم من كلية الطب البيطري .

> وتم منح جوائز النشر العلمي لعدد 194 باحث وتكريم 17 من أعضاء هيئة التدريس لترقيتهم لدرجة أستاذ و27 لترقيتهم لدرجة أستاذ مساعد و 91 لحصولهم على الدكتوراة و 103 باحث لحصولهم على الماجستير وتكريم فرق عمل كلية الهندسة المشارك في مسابقة السيارة الهجين وتكريم العاملين بالإدراة العامة للدراسات العليا .

> شهد الإحتفالية الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق وعمداء الكليات و لفيف من أعضاء هيئة التدريس .