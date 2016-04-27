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صور .. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الإحتفالية السنوية لعيد العلم‎

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صور .. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الإحتفالية السنوية لعيد العلم‎ صور .. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الإحتفالية السنوية لعيد العلم‎

مراسل (ONA)

دكتور عباس منصور مع أحد الفائزين بجوائز الجامعة

شهد الدكتور “عباس منصور” رئيس جامعة جنوب الوادي الإحتفالية السنوية لعيد العلم التي تنظمها الجامعة لتكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية وجوائز النشر العلمي وأحسن عمل مؤلف و المرقون لدرجة أستاذ و أستاذ مساعد و الحاصلين على الماجستير و الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة .
> وأكد الدكتور عباس منصور أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة البحثية و تقدم كل سبل الدعم للباحثين و تشجع على مشاركتهم في المشروعات البحثية التنافسية و كذلك النشر في مجلات بحثية دولية وتوجه بالتهنئة لطلاب كلية الهندسة الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة السيارة الهجين التي أقيمت في دولة الإمارات العربية.
> و تحدثت السيدة “طروب طلبة” مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث عن دور الإدارة في تنظيم هذا الحدث و إجراءات التقدم و التحكيم لنيل جوائز الجامعة و أعمال اللجان المختلفة.
> وحصل على جائزة الجامعة التشجيعية الدكتور أحمد محمد أحمد غلاب من كلية الطب البيطري وحصل على جائزة أحسن عمل مؤلف كل من الدكتورة إنتصار عبد الشافي حسن من كلية العلوم و الدكتور سامي عبد الرؤوف فهيم من كلية الطب البيطري .
> وتم منح جوائز النشر العلمي لعدد 194 باحث وتكريم 17 من أعضاء هيئة التدريس لترقيتهم لدرجة أستاذ و27 لترقيتهم لدرجة أستاذ مساعد و 91 لحصولهم على الدكتوراة و 103 باحث لحصولهم على الماجستير وتكريم فرق عمل كلية الهندسة المشارك في مسابقة السيارة الهجين وتكريم العاملين بالإدراة العامة للدراسات العليا .
> شهد الإحتفالية الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق وعمداء الكليات و لفيف من أعضاء هيئة التدريس .

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