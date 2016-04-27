أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الولايات المتحدة تقترح إعادة بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية

Google+ Print
الولايات المتحدة تقترح إعادة بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية الولايات المتحدة تقترح إعادة بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية
قال عضو بأحد الوفود الدولية، إن الولايات المتحدة اقترحت أن يطالب مجلس الأمن الدولى بعودة أنشطة بعثة حفظ السلام الدولية فى الصحراء الغربية بشكل كامل بعد أن تعطلت نتيجة طرد المغرب لموظفيها المدنيين.

ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة فى وقت لاحق هذا الأسبوع على تمديد تفويض المهمة المقرر أن ينتهى يوم السبت المقبل.

وقال دبلوماسيون اليوم الأربعاء طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار يدعو لإعادة كل "مهام" بعثة الصحراء الغربية التابعة للأمم المتحدة فورا.

كان المغرب قد طرد عشرات الموظفين المدنيين التابعين للمنظمة ردا على إشارة الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون إلى ضم المغرب للصحراء الغربية على أنه احتلال.

وقال دبلوماسى بالمجلس طلب عدم ذكر اسمه: "آداء العمل بشكل كامل ... يعنى القدرة على انجاز التفويض بالكامل بما فى ذلك الجزء المدنى الذى يشمل الإعداد لاستفتاء على المستقبل السياسى للإقليم."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365