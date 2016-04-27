الولايات المتحدة تقترح إعادة بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية

قال عضو بأحد الوفود الدولية، إن الولايات المتحدة اقترحت أن يطالب مجلس الأمن الدولى بعودة أنشطة بعثة حفظ السلام الدولية فى الصحراء الغربية بشكل كامل بعد أن تعطلت نتيجة طرد المغرب لموظفيها المدنيين.

ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة فى وقت لاحق هذا الأسبوع على تمديد تفويض المهمة المقرر أن ينتهى يوم السبت المقبل.

وقال دبلوماسيون اليوم الأربعاء طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار يدعو لإعادة كل "مهام" بعثة الصحراء الغربية التابعة للأمم المتحدة فورا.

كان المغرب قد طرد عشرات الموظفين المدنيين التابعين للمنظمة ردا على إشارة الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون إلى ضم المغرب للصحراء الغربية على أنه احتلال.

وقال دبلوماسى بالمجلس طلب عدم ذكر اسمه: "آداء العمل بشكل كامل ... يعنى القدرة على انجاز التفويض بالكامل بما فى ذلك الجزء المدنى الذى يشمل الإعداد لاستفتاء على المستقبل السياسى للإقليم."

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