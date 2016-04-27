رئيس الوزراء لـ"اتحاد العمال": قانون الخدمة المدنية لا ينتقص من مزايا العاملين

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الدور المحورى والوطنى لعمال مصر فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مختلف القطاعات، مشدداً على أن مصر لن تتقدم إلا بعمالها وسواعد أبنائها المخلصين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ـ إن الحكومة عازمة على إزالة المشكلات التى تواجه القطاعات الإنتاجية فى مختلف المجالات، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشددا على حرص الحكومة على تطوير أداء كافة القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء على أنه لا عودة للخصخصة، مضيفا :"توجهنا هو إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الإعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشاكلهما على أن تكون الإدارة بشكل مختلف عما سبق، وأن تحسين أداء قطاع الأعمال العام يحتل أولوية قصوى فى خطط الحكومة، بما يسهم فى تحسين موارد الدولة".

وتابع رئيس الوزراء قائلا:" قانون الخدمة المدنية لا ينتقص من مزايا العاملين، ولكنه يدعم ويساند المتميزين حتى لا نفقد الكفاءات".

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء عرضاً حول الموقف الراهن بكل تحدياته الأمنية والاقتصادية، مؤكداً على استقرار مصر وقدرتها على مواجهة كافة التحديات، وشدد على أهمية التكاتف فى هذه المرحلة الدقيقة.

وخلال اللقاء، أشار وزير القوى العاملة إلى أن مشروع قانون التنظيم النقابى تم إرساله اليوم إلى مجلس الوزراء لمناقشته ومراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، فيما أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أهمية عقد هذا اللقاء لبحث المطالب والمشكلات التى تواجه العمال والسبل الكفيلة بحلها حتى يسود قطاع الإنتاج أجواء الاستقرار، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مطالباً بتفعيل قانون المناقصات وتشجيع الصناعة الوطنية.

كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى عدد من المقترحات والآراء التى تقدم بها مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير العمل فى مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث أكدوا عزمهم على زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية.

مصادر: رئيس الوزراء يتابع مع الجهات المعنية مقتل ١٦ مصريا بليبيا

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