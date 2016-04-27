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توقف حركة المرور بسبب تعطل سيارة داخل نفق الأزهر

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توقف حركة المرور بسبب تعطل سيارة داخل نفق الأزهر توقف حركة المرور بسبب تعطل سيارة داخل نفق الأزهر
تسبب عطل فى سيارة ملاكى داخل نفق الأزهر بوسط القاهرة، فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات القادمة من صلاح سالم وفى طريقها إلى ميدان الأوبرا، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة من داخل النفق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بنفق الأزهر بوجود سيارة معطلة بالنفق، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة.


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