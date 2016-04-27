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سفير مصر فى لندن: الجانب البريطانى أبدى تفاهما كبيرا فى قضية مقتل الشاب المصرى

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سفير مصر فى لندن: الجانب البريطانى أبدى تفاهما كبيرا فى قضية مقتل الشاب المصرى سفير مصر فى لندن: الجانب البريطانى أبدى تفاهما كبيرا فى قضية مقتل الشاب المصرى
كشف السفير ناصر كامل سفير فى لندن، عن وجود اتصالات مع وزارة الخارجية بشأن مقتل المواطن شريف عادل حبيب، مشيرًا إلى وجود لقاءات واتصالات على المستوى السياسى للتأكيد على ما تحظى به هذه القضية من اهتمام على المستويين الشعبى والقيادة السياسية واستجلاء ما حدث للمواطن المصرى.

وأضاف سفير مصر فى لندن فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هناك تواصل مع فريق التحقيق للتعرف على مجريات الأمور، بالإضافة إلى تواصل لحظى على مدار اليوم مع أسرة المجنى عليه.

وأكد السفير المصرى فى لندن، أن الجانب البريطانى أبدى تفاهما كبيرا، وأكد استعداده الكامل لتبادل المعلومات، مضيفًا: هناك تفاهمًا من الجانب البريطانى، وهناك استعداد كامل للتعاون وتحقيقات موسعة تجرى.

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