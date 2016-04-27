"اليوم السابع" ينشر أسماء 3392 فائزا بقرعة الحج بالقاهرة

ينفرد اليوم السابع، بنشر الأسماء والبيانات الكاملة الخاصة بأسماء الحجاج الفائزين فى قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لحج القرعة بمديرية أمن القاهرة هذا العام من أبناء العاصمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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- بالفيديو والصور..مدير أمن القاهرة: فوز 2827 شخصا بقرعة الحج.. وتخصيص 10% لكبار السن
وكشفت الكشوفات التي حصل اليوم السابع على نسخة منها، فوز 3392 حاجا ، من بين 57500 مواطن تقدموا لقرعة الحج هذا العام ، حيث تم توزيع حصة المحافظة البالغة 2827 على أقسام الشرطة بالمديرية وفقا لعدد المتقدمين بكل قسم ، وتم تخصيص نسبة 10% من حصة المحافظة لكبار السن وفقا لتاريخ الميلاد من الأكبر للأصغر بإجمالى 284 حاجا، وإجراء قرعة لاختيار نسبة 5% من حصة المحافظة من الاحتياطى لحالات التخلف أو الاعتذار من الفائزين الأصليين بإجمالى 565 حاجا.
أسماء الفائزين
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أسماء الفائزين من حصة الأحتياطى لحالات التخلف أو الإعتذار من الفائزين الأصليين
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أسماء الفائزين من حصة المحافظة لكبار السن
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- بالفيديو والصور..مدير أمن القاهرة: فوز 2827 شخصا بقرعة الحج.. وتخصيص 10% لكبار السن
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