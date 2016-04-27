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القائم بأعمال السفير الليبى: مقتل 30 مصريا وليس 16 على أيدى عصابات التهريب

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القائم بأعمال السفير الليبى: مقتل 30 مصريا وليس 16 على أيدى عصابات التهريب القائم بأعمال السفير الليبى: مقتل 30 مصريا وليس 16 على أيدى عصابات التهريب
كشف السفير محمد صالح القائم بأعمال السفير الليبى بالقاهرة، أن هناك أنباء غير مؤكدة تؤكد مقتل 30 مصريا وليس 16 على أيدى مجموعة مسلحة تابعة بعد الاختلاف على قيمة الأجرة المتفق عليها مع عصابات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن المعلومات مازالت شحيحة وقليلة، وجارى البحث عن الجناة.

ودعا القائم بأعمال السفير الليبى فى القاهرة المجتمع الدولى برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، حتى يتمكن من محاربة الإرهاب الذى أصبح يتفشى فى البلاد.

مصادر عسكرية ليبية تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل مقتل 16 مواطنا مصريا.. وتؤكد:المصريون قتلوا 3 سائقين من عصابات الهجرة غير الشرعية والمهربون قتلوهم بوابل من الرصاص..ونقل الجثامين لمستشفى بنى وليد العام

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