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بالفيديو.. السفير الليبي بالقاهرة: مقتل 30 مصريًا وليس 16 على أيدي عصابات التهريب بمدينة «بني وليد»

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بالفيديو.. السفير الليبي بالقاهرة: مقتل 30 مصريًا وليس 16 على أيدي عصابات التهريب بمدينة «بني وليد» بالفيديو.. السفير الليبي بالقاهرة: مقتل 30 مصريًا وليس 16 على أيدي عصابات التهريب بمدينة «بني وليد»

أرشيفية

أكد السفير محمد صالح القائم بأعمال السفير الليبى بالقاهرة، مقتل 30 مصريا وليس 16 على أيدى مجموعة إرهابية مسلحة من عصابات التهريب بقرية “بني وليد”، بعد الاختلاف على قيمة الأجرة المتفق عليها مع عصابات الهجرة غير الشرعية، وفقًا للمعلومات الأولية .

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” الأربعاء، أن المعلومات مازالت شحيحة وقليلة عن الواقعة، لافتا إلى أن المعلومات الاولية تؤكد أن خلاف بين السائق الليبي والمهاجرين المصريين على المقابل المادي سبب الواقعة.

ودعا القائم بأعمال السفير الليبى فى القاهرة، المجتمع الدولى برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، حتى يتمكن من محاربة الإرهاب الذى تفشى فى البلاد، وللقضاء على قضية الهجرة غير الشرعية.

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