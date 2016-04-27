بالفيديو - كريم حافظ يشارك في انتصار ثمين يقرب فريقه من الدوري الأوروبي

شارك كريم حافظ ظهير أيسر أومونيا نيقوسيا القبرصي في انتصار فريقه الثمين على نيا سلاميس فاماجوستا 2-0 يوم الأربعاء.

والتقى الفريقان ضمن الجولة السابعة من مرحلة البطولة المؤهلة للدوريات الأوروبية عقب الدوري الممتاز.

وسجل كيليان شيريدان وأندري شيمبر ثنائية أومونيا في الدقيقتين 82 و90، بالمباراة التي لعبها لاعب ليرس المعار كاملة.

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ورفع فريق كريم حافظ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول مرحلة البطولة، خلف أبويل نيقوسيا المتصدر برصيد 17 نقطة.

بينما وصل رصيده في الدوري كاملا إلى النقطة 64 في المركز الثالث ليقترب من ضمان المشاركة الموسم المقبل في الادوار التمهيدية للدوري الأوروبي.