أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..تدريب المعلمين على برنامج«الانتل»للأسبوع الثاني بالوادي الجديد‎

Google+ Print
معلمي الوادي الجديد

معلمي الوادي الجديد

 مراسل«ONA»:

يواصل مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثانى لتدريب المعلمين على برنامج «الانتل»علي الحاسب الالي .

وقال علاء خليفة مدير مركز التطوير التكنولوجى بالتربية والتعليم في تصريح صحفي، أن الدورة تستهدف رفع كفاءة المعلمين والإداريين بقطاع التعليم بإستخدام الحاسب الألى فى العملية التعليمية.

وأضاف، أن هذه الدورات تغطى المراكز الإدارية الخمسة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لافتًا الي أن هذه الدورات سيحاضر بها محمود أبو الطاهر من المدربين الأكاديميين بمركز وقسم التطو​​ير التكنولوجى بالتربية والتعليم​.

 FB_IMG_1461740455724 FB_IMG_1461740461578 FB_IMG_1461740475053 FB_IMG_1461740452663 FB_IMG_1461740468114 FB_IMG_1461740464819

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا