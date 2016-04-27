بالصور..تدريب المعلمين على برنامج«الانتل»للأسبوع الثاني بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

يواصل مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثانى لتدريب المعلمين على برنامج «الانتل»علي الحاسب الالي .

وقال علاء خليفة مدير مركز التطوير التكنولوجى بالتربية والتعليم في تصريح صحفي، أن الدورة تستهدف رفع كفاءة المعلمين والإداريين بقطاع التعليم بإستخدام الحاسب الألى فى العملية التعليمية.

وأضاف، أن هذه الدورات تغطى المراكز الإدارية الخمسة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لافتًا الي أن هذه الدورات سيحاضر بها محمود أبو الطاهر من المدربين الأكاديميين بمركز وقسم التطو​​ير التكنولوجى بالتربية والتعليم​.